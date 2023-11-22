МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Самым значимым разделом в открытой части бюджета РФ на 2024 год является "социальная политика" — на нее предусмотрено 7,9 триллиона рублей, следует из закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, который в среду рассмотрит Совет Федерации. Спрогнозированы новые решения по СВО и экономической перестройке

В этот раздел входят, в том числе, более 4 триллионов рублей расходов на пенсионное обеспечение и 1,7 триллиона рублей – на социальное обеспечение граждан. Кроме того, на поддержку семьям с детьми в бюджете заложено почти 1,4 триллиона рублей.

Почти 4 триллионов рублей в следующем году составят расходы по разделу "национальная экономика". Из них расходы на дорожное хозяйство — 1,2 триллиона рублей, на транспорт — еще 381 миллиард рублей, включая 17 миллиардов рублей на льготное автокредитование.

Расходы на сельское хозяйство и рыболовство в следующем году приблизятся к 485 миллиардам рублей. Более 83 миллиардов рублей составят расходы на исследование и использование космоса.

Расходы по разделу "образование" 2024 года предусмотрены в объеме более 1,5 триллиона рублей. В том числе, 2,4 миллиарда рублей — на субсидирование процентной ставки по льготным образовательным кредитам.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2024 году превысят 1,6 триллиона рублей, в том числе, более 146 миллиардов рублей будет выделено в рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Значительная часть расходов – более 1,3 триллиона рублей в следующем году будут направлены на трансферты региональным бюджетам. А расходы казны на обслуживание долга РФ достигнут почти 2,3 триллиона рублей.

Новый среднесрочный бюджет РФ был утвержден с дефицитом, который в течение трех лет не превысит 1% ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП. Покрывать его Минфин будет в основном внутренними займами.

Доходы бюджета в 2024 году согласно закону, составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 году — 33,552 триллиона, в 2026 году — 34,051 триллиона. Общий объем расходов — 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.