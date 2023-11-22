ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. БРИКС значительно превосходит "Большую семерку" (G7) по размеру экономик, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Си Цзиньпин отметил роль БРИКС в укреплении единства развивающихся стран

"Страны БРИКС значительно больше, чем страны G7", — сказал он.

Как отметил Сакс, первоначальные участники объединения — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — уже составляют 32% мировой экономики по оценкам МВФ, в то время как на всю G7 (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) приходится 30%. Однако с учетом новых членов БРИКС, включая Аргентину, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и Иран, доля объединения доходит до 37%.

"Так что БРИКС является более важным, и они не собираются особенно много использовать доллары", — добавил профессор.

Сакс указал на превосходство и по численности населения, поскольку только на Китай и Индию совокупно приходится около 2,9 миллиарда человек.