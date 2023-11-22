МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Украине со стороны США, сообщил корреспондент Fox News Бенджамин Холл. В Киеве заявили о сокращении поставок снарядов из США, пишут СМИ

Зеленский принял приехавших на Украину генерального директора Fox Corporation Лаклана Мердока, журналистов Fox News Бенджамина Холла и Sun Жерома Старки.

По словам Холла, Зеленский в ходе встречи "все выложил". "Он вообще не сдерживался", — отметил журналист.

Он также рассказал о беспокойстве Зеленского насчет выделения дальнейшей помощи Киеву Западом.

"Он говорил о Соединенных Штатах, отсутствии финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал, как Израиль действительно отвлек внимание всего мира от Украины, и он полагает, что это критический момент", — рассказал журналист.

В разговоре с Зеленским Холл затронул ряд тем, связанных с боевыми действиями, с помощью США и уменьшающейся поддержкой среди американцев.