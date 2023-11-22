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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231122/842331872.html
"Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США
Макроэкономика
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Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Украине со стороны США, сообщил корреспондент Fox News Бенджамин Холл. Зеленский принял приехавших на Украину генерального... ПРАЙМ, 22.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Украине со стороны США, сообщил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
Зеленский принял приехавших на Украину генерального директора Fox Corporation Лаклана Мердока, журналистов Fox News Бенджамина Холла и Sun Жерома Старки.
По словам Холла, Зеленский в ходе встречи "все выложил". "Он вообще не сдерживался", — отметил журналист.
Он также рассказал о беспокойстве Зеленского насчет выделения дальнейшей помощи Киеву Западом.
"Он говорил о Соединенных Штатах, отсутствии финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал, как Израиль действительно отвлек внимание всего мира от Украины, и он полагает, что это критический момент", — рассказал журналист.
В разговоре с Зеленским Холл затронул ряд тем, связанных с боевыми действиями, с помощью США и уменьшающейся поддержкой среди американцев.