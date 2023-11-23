МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Траты на оказание медицинской помощи россиянам с коронавирусом или подозрением на него за девять месяцев 2023 года составили 22,8 миллиарда рублей, что на 87,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения ФОМС за январь-сентябрь текущего года. Счетная палата проверила исполнение бюджета ФОМС

"За период с января по сентябрь 2023 года объем финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по всем условиям оказания медицинской помощи составил 22,8 миллиарда рублей, что на 87,3% меньше объема финансового обеспечения за аналогичный период 2022 года (179,1 миллиарда рублей)", — говорится в документе.

При этом количество случаев госпитализаций за период с января по сентябрь 2023 года в условиях стационара по всем профилям медицинской помощи составило 17,861 миллиона на сумму 870,6 миллиарда рублей, в том числе пациентов с заболеванием и (или) подозрением на новую коронавирусную инфекцию – 178,8 тысячи госпитализаций на 17,4 миллиарда рублей (в 2022 году было 1,3 миллиона госпитализаций на 147,3 миллиарда рублей, снижение на 86,2% и 88,2% соответственно).

"В 2023 году Правительством Российской Федерации решения о выделении дополнительного финансирования в целях обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС не принимались", — указывает Счетная палата.