МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ в четвертом квартале могут составить 8,9 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения ФОМС за январь-сентябрь текущего года. Счетная палата проверила исполнение бюджета ФОМС

"Исходя из объема исполненных расходов и бюджетных ассигнований сводной росписи с изменениями на 1 октября 2023 года расходы в IV квартале 2023 года должны составить 8 900,3 миллиарда рублей, или 29,3% показателя сводной росписи с изменениями, исходя из ожидаемого исполнения – 10 242,3 миллиарда рублей, или 32,3%, что значительно ниже объема исполнения расходов федерального бюджета в IV квартале 2022 года (11 582,4 миллиарда рублей, или 37,2% объема исполненных расходов)", — говорится в документе.

При этом, как сообщают в контрольном ведомстве, за январь-сентябрь 2023 года в федеральный бюджет (за исключением доходов, полученных за рубежом, авансовых платежей в счет будущих таможенных и иных платежей и денежного залога в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей) поступило 263 вида (подвида) доходов, не учтенных в прогнозе поступлений при формировании основных параметров федерального закона о бюджете на 2023-2025 годов, на общую сумму 356,686 миллиарда рублей.

Как поясняют аудиторы, более 94% указанной суммы приходится на 245 видов (подвидов) безвозмездных поступлений (173,087 миллиарда рублей), на налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками (за исключением производящих газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения и (или) иных участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе и прилегающей акватории (119,002 миллиарда).

Также в это количество входят поступления от НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей) — 44,301 миллиарда рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).