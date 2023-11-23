МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выразил возмущение из-за сообщения главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о выделении очередного пакета финансовой помощи Украине. СМИ сообщили о поиске ЕС нефинансовых ресурсов для Украины

"Вот так угораздило! Урсула фон дер Ляйен с гордостью написала в Twitter, что ЕС только что дал режиму Зеленского новый ежемесячный чек на 1,5 миллиарда евро!" — отметил Филиппо.

"Каждый месяц, начиная с января прошлого года, было так! Безумие!" — подчеркнул политик.

Таким образом, в этом месяце Франция снова платит 300 миллионов евро, напомнил Филиппо.

"Помните, что макроновское правительство только что объявило о сокращении на 600 миллионов евро в 2024 году бюджета больниц во Франции! Какой скандал", — заключил он.