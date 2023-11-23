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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231123/842346151.html
"Какой скандал!" Во Франции возмутились из-за решения ЕС по Украине
Макроэкономика
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выразил возмущение из-за сообщения главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о выделении очередного пакета финансовой... ПРАЙМ, 23.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, франция, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выразил возмущение из-за сообщения главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о выделении очередного пакета финансовой помощи Украине.
"Вот так угораздило! Урсула фон дер Ляйен с гордостью написала в Twitter, что ЕС только что дал режиму Зеленского новый ежемесячный чек на 1,5 миллиарда евро!" — отметил Филиппо.
"Каждый месяц, начиная с января прошлого года, было так! Безумие!" — подчеркнул политик.
Таким образом, в этом месяце Франция снова платит 300 миллионов евро, напомнил Филиппо.
"Помните, что макроновское правительство только что объявило о сокращении на 600 миллионов евро в 2024 году бюджета больниц во Франции! Какой скандал", — заключил он.