МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на продукты к новогодним праздникам является традиционным, их значительного повышения Минсельхоз РФ не ожидает, сообщили в пресс-службе министерства. Российские магазины бытовой электроники снизили цены, сообщили СМИ

"Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", — сообщили в пресс-службе.

Там прокомментировали информацию ряда СМИ, что говядина, уже подорожавшая с начала года, к новогодним праздникам вырастет на 7-10%. Согласно заявлению министерства, "прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке".

"В 2023 году производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе растет хорошими темпами. По данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тысячи тонн", — сказали в пресс-службе.

Там обратили внимание, что на текущий момент по сравнению с соответствующим периодом прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, "что в пределах общей инфляции".

По данным Росстата, с начала года по 20 ноября говядина в РФ подорожала на 5,98% — против роста цен на свинину на 12,59% и на мясо кур на 30,16%.