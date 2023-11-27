МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее, это влияет в том же направлении и на розничные цены, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. Минсельхоз: цены на продукты перед праздниками сильно не вырастут

"В настоящее время цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее. Низкий уровень цен на сырье отражается на минимальной динамике стоимости готовой продукции – как у производителей, так и в рознице", — сообщили в министерстве.

В качестве примера там привели данные Росстата на 20 ноября 2023 года, согласно которым розничные цены на пастеризованное молоко, сливочное масло и сыры за год выросли в пределах от 0,8% до 1,6%, что значительно ниже темпов общей инфляции. Между тем, добавили в пресс-службе, "у производителей цены на сыры сейчас даже ниже уровня прошлого года на 0,7%".

Там отметили, что в 2023 году производство ряда видов молочной продукции растет — к примеру, выпуск сыров за январь-сентябрь увеличился на 16,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 580,8 тысячи тонн, помимо этого, выросло производство кисломолочных и других продуктов.