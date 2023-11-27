МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего предусматривает возврат с 1 октября 2023 года к выплатам по топливному демпферу в полном объеме, а с 2024 года — дополнительное увеличение ставки НДПИ на природный газ и уменьшение дисконта на российскую нефть для расчета нефтяных налогов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих

По действующему законодательству с 1 сентября такие выплаты нефтяным компаниям предоставляются с коэффициентом 0,5. Но в сложившейся ситуации власти РФ приняли решение вернуть выплаты по демпферу в полном объеме, предусмотрев компенсации федеральному бюджету, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Компенсация предусматривается, во-первых, за счет сокращения выплат по акцизам тем НПЗ, которые не выполняют обязательства по поставке на внутренний рынок 40% светлых нефтепродуктов. И во-вторых, за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат, добываемый "Газпромом", с целью компенсировать те выплаты по демпферу, которые идут в пользу принадлежащих ему НПЗ. Это Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, "Газпром нефтехим Салават" и Астраханский газоперерабатывающий завод, отмечал замминистра.

Предполагается, что НДПИ на газовый конденсат для "Газпрома" будет увеличен на повышенный в 1,5 раза коэффициент, характеризующий надбавки за бензин и дизтопливо. Но это повышение не коснется "дочек" "Газпрома", у которых доля добычи газа составляет менее 35% в общем объеме добываемого углеводородного сырья.

Помимо этого, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года вводится коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа – коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Они характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.

Закон также предусматривает установление на 2024 год ставки налога на прибыль "Новатэка" в размере 20% от реализации акций (долей участия) в своих дочерних компаниях, владеющих правом на экспорт СПГ. Поступления по этому налогу пойдут полностью в федеральный бюджет.

Кроме того, уточняется величина прогнозного дисконта к котировке North Sea Dated (Brent датированный), применяемой для определения налоговой ставки НДПИ на нефть. В 2024 году дисконт снизится с 20 до 15 долларов за баррель, в 2025 году – до 10 долларов, в 2026 году – до 6 долларов. При этом правительство РФ в 2024-2026 годах в случае изменения конъюнктуры будет вправе увеличить этот прогнозный дисконт до 20 долларов за баррель.

А для расчета цены нефти РФ в 2024 году будет использоваться большая из двух котировок. Первая основывается на North Sea Dated и рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent. Для определения цены Urals будет учитываться дисконт в 15 долларов. Вторая — это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков, установленная кабмином, но не менее 2 долларов за баррель.

В 2025 году к этим двум котировкам прибавится еще одна, которая будет рассчитываться на основе цены российской нефти на внебиржевых сделках Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.