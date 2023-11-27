МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего снимает ограничение по сроку действия льготы по НДС при реализации инвестиционных бриллиантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о повышении МРОТ

Согласно действующему законодательству, до конца текущего года применяется нулевая ставка НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физлицам. Кроме того, нулевой НДС действует при реализации таких алмазов организациями, осуществляющими добычу драгоценных камней, Госфонду, региональным фондам драгоценных металлов и драгоценных камней, ЦБ РФ и банкам.

Новый закон снимает временное ограничение и делает эту льготу постоянной начиная с 2024 года.

Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.