МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает индексацию акцизов на табачную и отдельные виды алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о льготе для инвестиционных бриллиантов

Закон предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах. А ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) увеличивается в два раза.

В итоге акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 рублей; в 2025 году — 2926 рублей плюс 16%, но не менее 3973 рублей; в 2026 году – 3043 рубля плюс 16%, но не менее 4132 рублей. Акциз на сигары составит 301 рубль, 313 рублей и 326 рублей за одну штуку соответственно; на сигариллы (сигариты), биди, кретек — 4284 рубля, 4455 рублей и 4633 рубля за 1 тысячу штук.

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный на 2024 год составит 4448 рублей за килограмм, на 2025 год — 4626 рублей, на 2026 год — 4811 рублей; на табак для потребления путем нагревания — 9367 рублей, 9742 рубля и 10 132 рубля соответственно; на жидкости для ЭСДН — 42 рубля, 44 рубля и 46 рублей за миллилитр.

Закон также увеличивает примерно в три раза ставки акцизов на отдельные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года, в том числе на вина (кроме крепленых (ликерных) — до 108 рублей за литр. В 2025 году акциз на них повышается до 112 рублей за литр, в 2026 году — до 116 рублей. А на игристые вина, включая российское шампанское, и винные напитки акцизы с мая следующего года увеличиваются до 141 рубля за литр, в 2025 году — до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

На крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% акциз с мая 2024 года составит 643 рубля за литр безводного спирта, в 2025 году – 669 рублей, в 2026 году – 696 рублей. Для менее крепкой алкогольной продукции акциз с мая 2024 года будет определяться в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта как отношение определенной величины (141 рубль в 2024 году, 147 рублей в 2025 году, 153 рубля в 2026 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре.

Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.