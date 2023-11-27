МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий двойное налогообложение ряда доходов, которые российские организации выплачивают иностранным компаниям, находящимся за пределами России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон об индексации акцизов на табак и алкоголь

Эти изменения вносятся, чтобы нивелировать влияние на компании последствий приостановки отдельных положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Документ до конца 2025 года освобождает от налога на прибыль или устанавливает пониженные ставки этого налога для процентных и некоторых других видов выплат иностранным компаниям, расположенным за рубежом. Ранее такие выплаты освобождались от налогообложения или облагались налогом по пониженной ставке (5-10%) у источника согласно международным договорам, отдельные положения которых были приостановлены указом президента России № 585 от 8 августа 2023 года.

Закон, в частности, касается процентных доходов, выплачиваемых экспортно-кредитным агентствам и банкам; доходов от сдачи в аренду (лизинг) воздушных судов по договорам, заключенным до 5 марта 2022 года, и от урегулирования страховых и (или) претензионных требований по таким договорам; доходов от реализации морских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и находящихся на территории РФ; доходов от международных перевозок; доходов от предоставления морских судов в аренду или субаренду.

Под действие закона также подпадают роялти — доходы от использования и (или) предоставления прав на использование аудиовизуальных произведений и иных результатов интеллектуальной деятельности на телеканалах.

Также это касается доходов от использования и (или) предоставления права на использование объекта авторского права и (или) смежных прав (любого произведения литературы, искусства или науки, включая компьютерные программы, кинофильмы, фонограммы, аудиозаписи для использования на радио или ТВ); любого патента, чертежа, модели, схемы, секретной формулы, технологии либо ноу-хау.

Закон на три года закрепляет право российских организаций, выступающих налоговыми агентами по таким доходам, выплаченным ими начиная с 8 августа 2023 года, не исчислять и не удерживать у источника налог на прибыль или исчислять и удерживать его по пониженной ставке. При этом должно быть подтверждено фактическое право иностранной организации на получаемый доход и отсутствие взаимозависимости между ней и выплачивающей его российской организацией.

Помимо этого, вносятся изменения для предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами государств ЕАЭС российским физлицам, не являющимся плательщиками НДС, по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам. Обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ из других стран ЕАЭС в подобных случаях с 1 января 2024 года возлагается на посредников (поверенных, комиссионеров, агентов).