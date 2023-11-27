МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего ужесточает контроль за трансфертным ценообразованием во внешнеторговых сделках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин увеличил госпошлины за выдачу загранпаспортов

При этом из перечня контролируемых исключаются сделки, которые попадают под контроль в результате приостановки положений налоговых соглашений РФ с отдельными странами.

Законом расширяется перечень взаимозависимых лиц, чьи сделки подлежат контролю на предмет применения рыночных цен. Взаимозависимыми будут признаваться контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании (КИКи), а также лица, которые контролируют одни и те же КИКи. Взаимозависимыми будут считаться и организации, находящиеся под контролем физлиц — близких родственников, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

В рамках сведений о контролируемых сделках необходимо будет раскрывать цепочку перепродажи, которая находится за пределами РФ, чтобы "понимать, применялись ли рыночные цены в сделках между взаимозависимыми лицами", отмечал замминистра. Это касается экспорта нефти и выработанных из нее товаров, черных и цветных металлов, минеральных удобрений, драгоценных металлов и драгоценных камней.

А группы компаний, которые осуществляют внешнеторговые сделки и чьи активы в основном расположены в РФ, будут представлять консолидированную финансовую отчетность группы и финансовую отчетность компаний, которые участвуют в таких сделках в рамках группы.

Одновременно штраф за непредставление налоговому органу уведомлений о таких сделках или представление недостоверных сведений увеличивается до 100 тысяч с 5 тысяч рублей, уведомлений об участии в международной группе компаний — до 500 тысяч с 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Штраф за непредоставление странового отчета, а также национальной или глобальной документации, относящейся к международной группе компаний, или предоставление их с недостоверными сведениями увеличивается до 1 миллиона со 100 тысяч рублей.

А если в контролируемых сделках будут применяться нерыночные цены, то разница с рыночной ценой будет признаваться как выплата дивидендов, и соответственно, облагаться налогом в 15%, говорил Сазанов. По его словам, за нерыночные цены "штрафные санкции по совокупности составят 50% от той суммы, на которую была занижена цена сделки в области внешней торговли". Также при доначислении налогов закон предусматривает переход на использование медианного значения интервала рентабельности вместо минимального значения рыночного интервала.

Все эти изменения вступают в силу с 1 января 2024 года. Причем они будут применяться к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса начиная с 2024 года (вне зависимости от даты заключения соответствующего договора), если иное не предусмотрено нормативным правовым актом президента РФ. К сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаны до 1 января, будут применяться действующие сейчас нормы. При этом сам закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.