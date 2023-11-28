МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2024 году замедлится до 0,5-1,3% с прогнозируемых в этом году 3-3,2%, считают аналитики рейтингового агентства АКРА. Спрогнозирована динамика курса доллара в ближайшие полгода

Во вторник они опубликовали свой обновленный макроэкономический прогноз на 2024–2026 годы. Летом агентство прогнозировало, что по итогам текущего года экономика РФ вырастет на 1% или чуть больше.

"АКРА по-прежнему ожидает, что экономический рост в прогнозном периоде будет положительным, а процесс структурной трансформации экономики в течение ближайших лет будет сопряжен с повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и бюджетными дефицитами", — пишут авторы прогноза.

Они указывают, что высокая загрузка существующих мощностей и трудовых ресурсов сохранится. "Это означает, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до более близких к потенциальным 1–2% на горизонте прогноза (в 2024-м составят около 1%)", — прогнозируют авторы доклада. В 2025 году рост ВВП составит 1-2%, в 2026 году — в коридоре от 0,6% до 1,8%.

Инвестиции в основной капитал, по оценке агентства, вырастут в текущем году на 4,6-6,1%, в 2024 году — замедлятся до 2,5–3,7%, в 2025-2026 годах выйдут на уровень в 0,3-1,5% ежегодно. Что касается безработицы, то в 2023 году она будет находиться на уровне 3,1-3,2% и сохранится на столь же низком уровне на всем прогнозном горизонте.

Инфляция в 2023 году, по прогнозу АКРА, составит 7-7,5%, в последующие будет замедляться — с 5,2-5,8% в 2024 году до 3,6-4,4% в 2026-ом. В тоже время реальные располагаемые доходы, которые в текущем году вырастут на 4-4,5%, замедлят рост до 1,2-2,1% в 2024 году, до 1,5-2,5% в 2025 году и 1,1-2,3% в 2026 году.

"На фоне более медленного роста реальных располагаемых доходов в следующем году по сравнению с 2023 годом, вероятнее всего, произойдет и увеличение нормы сбережения, что станет реакцией на высокие краткосрочные процентные ставки и макропруденциальные меры, ужесточающие подходы к кредитованию домохозяйств", — указывают в АКРА.

По прогнозу АКРА, среднегодовая экспортная цена российской нефти в 2023 году составит 63–67 долларов за баррель, в 2024 году вырастет до 71,3–76,3 доллара. В 2025-2026 годах она снизится до 68,2-73,6 и 66-72,8 доллара за баррель соответственно. Бюджет на всем прогнозном горизонте ожидается дефицитным.