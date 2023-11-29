МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Того неназванного министра, кто единственный на встрече глав МИД стран НАТО утверждал об успехах ВСУ, нельзя назвать вменяемым, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "В начале декабря": польский генерал посоветовал ВСУ готовиться

Он сослался на сообщение, согласно которому министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что участники Совета осознали, что украинское контрнаступление "дало заметно далекие от ожиданий результаты, и это сегодня никто не оспаривал". Министр же, пытавшийся доказать, что контрнаступление будет победным, остался со своим мнением в одиночестве.

"Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", — прокомментировал Пушков.