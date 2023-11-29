2023-11-29T08:02:00+03:00
2023-11-29T08:43:44+03:00
2023-11-29T08:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231129/842401131.html
Пушков оценил "психическое состояние" рассказавшего об успехах ВСУ министра
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Того неназванного министра, кто единственный на встрече глав МИД стран НАТО утверждал об успехах ВСУ, нельзя назвать вменяемым, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей... ПРАЙМ, 29.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, нато, алексей пушков, всу, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264378.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264378.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264391.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264391.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264390.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/43/841264390.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231129/842400406.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Того неназванного министра, кто единственный на встрече глав МИД стран НАТО утверждал об успехах ВСУ, нельзя назвать вменяемым, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он сослался на сообщение, согласно которому министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что участники Совета осознали, что украинское контрнаступление "дало заметно далекие от ожиданий результаты, и это сегодня никто не оспаривал". Министр же, пытавшийся доказать, что контрнаступление будет победным, остался со своим мнением в одиночестве.
"Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости", — прокомментировал Пушков.