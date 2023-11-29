2023-11-29T22:51:05+03:00
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2023-11-29T22:51:05+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231129/842411221.html
Минфин Германии оценил дыру в бюджете на 2024 год
Макроэкономика
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер оценил дыру в пока еще не принятом бюджете на следующий год в 17 миллиардов евро. В ходе интервью телеканалу ZDF телеведущая спросила... ПРАЙМ, 29.11.2023
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, германия, бюджет, минфин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер оценил дыру в пока еще не принятом бюджете на следующий год в 17 миллиардов евро.
В ходе интервью телеканалу ZDF телеведущая спросила министра о размере дыры на бюджет 2024 года в связи с текущим бюджетным кризисом в стране.
"По бюджету на 2024 год: я исхожу из того, что нам надо принять решение по примерно 17 миллиардам евро. Для сравнения: федеральный бюджет в целом составляет 450 миллиардов евро", — сказал Линднер.
Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).
Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.