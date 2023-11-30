МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в 2023 году вырастет еще сильнее, чем в 2022 году, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Премьер Белоруссии отметил увеличение инвестиций из России в страну

"Динамика очень хорошая… Дождемся января-февраля (2024 года). И если у вас будет другой собеседник, вы ему предъявите цифры, и он скажет, что динамика очевидная: этот год (2023) успешнее, чем ушедший (2022). И тот был хорош", — заявил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

Его спросили, почему в 2022 году товарооборот России и Белоруссии вырос на 14%, а по состоянию на сентябрь 2023 года – только на 11% по сравнению с аналогичным периодом. Мезенцев заверил, что эти цифры предварительные.