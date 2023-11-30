2023-11-30T01:17:00+03:00
2023-11-30T01:17:38+03:00
2023-11-30T01:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231130/842411575.html
"Это фатально". Бербок выразила недовольство падением интереса к Украине
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Падение интереса к украинскому конфликту может повлечь негативные последствия, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Внимание к Украине сейчас исчезает из поля зрения... ПРАЙМ, 30.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, германия, украина, анналена бербок
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/46/841114637.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/46/841114637.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/46/841114636.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/46/841114636.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/46/841114622.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/46/841114622.jpg
https://1prime.ru/global/20231129/842410930.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Падение интереса к украинскому конфликту может повлечь негативные последствия, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Внимание к Украине сейчас исчезает из поля зрения общественности — это фатально", — написала она в соцсети X.
Министр призвала усилить возможности ВСУ противостоять российским войскам в зимний период.
По ее словам, Западу нужно сделать все, чтобы поддержать Украину на пути к "свободе".
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Германия согласилась с закрытием газопровода, поставляющим газ из России через Польшу, и финансированием Киева, потому что у страны нет суверенитета.