МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Падение интереса к украинскому конфликту может повлечь негативные последствия, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В Чехии спрогнозировали дальнейшую судьбу Украины

"Внимание к Украине сейчас исчезает из поля зрения общественности — это фатально", — написала она в соцсети X.

Министр призвала усилить возможности ВСУ противостоять российским войскам в зимний период.

По ее словам, Западу нужно сделать все, чтобы поддержать Украину на пути к "свободе".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Германия согласилась с закрытием газопровода, поставляющим газ из России через Польшу, и финансированием Киева, потому что у страны нет суверенитета.