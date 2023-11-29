СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя — ПРАЙМ. Немцы согласились с закрытием газопровода, поставляющим газ из России через Польшу, и финансированием Украины, потому что у страны нет суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин

"Ну да, Польша взяла и закрыла газопровод Ямал-Европа, который шел и, собственно, идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, и на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета", — сказал Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

Он отметил, что с помощью манипуляций и налогов Запад хочет решить проблему конкурентоспособности, однако ограничивает свои возможности в сотрудничестве с Россией по части получения дешевых энергоносителей и перекрывает источник их получения.

"А у некоторых руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Ну, они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии. Но реально — посмеивается весь мир", — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что Россия может сотрудничать со странами с развивающимися экономиками, которые сами являются предполагаемыми объектами нападения со стороны стран с развитыми экономиками, например, в рамках БРИКС.