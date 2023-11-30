МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Украину не ждет ничего хорошего из-за давления на Белый дом со стороны республиканцев в конгрессе США, затягивающих одобрение пакета помощи Киеву, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Это фатально". Бербок выразила недовольство падением интереса к Украине

"Похоже, республиканцы в палате представителей серьезно уперлись по поводу 61-миллиардного пакета помощи Украине, жестко увязывая его с укреплением южной границы США", — написал он.

По словам Пушкова, с одной стороны, Украина не является приоритетом для республиканцев, "особенно трамповской закваски". С другой стороны, Украина представляет собой зону повышенной уязвимости для администрации Байдена.

"Поражение в том или ином виде на Украине перед президентскими выборами серьезно уменьшит и без того невысокие шансы Байдена победить", — объяснил сенатор.

В связи с этим у республиканцев есть возможность давить на демократов и добиваться своего, подчеркнул Пушков.

"В такой внутриамериканский переплет попал Киев перед решающим, по всеобщему мнению и во многих отношениях, 2024 годом. И это не сулит Украине ничего хорошего", — заключил он.