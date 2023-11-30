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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231130/842411713.html
Попал в переплет. Пушков предрек Киеву проблемы из-за ситуации в США
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Украину не ждет ничего хорошего из-за давления на Белый дом со стороны республиканцев в конгрессе США, затягивающих одобрение пакета помощи Киеву, отметил в своем Telegram-канале... ПРАЙМ, 30.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, украина, алексей пушков, сво, конгресс сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Украину не ждет ничего хорошего из-за давления на Белый дом со стороны республиканцев в конгрессе США, затягивающих одобрение пакета помощи Киеву, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Похоже, республиканцы в палате представителей серьезно уперлись по поводу 61-миллиардного пакета помощи Украине, жестко увязывая его с укреплением южной границы США", — написал он.
По словам Пушкова, с одной стороны, Украина не является приоритетом для республиканцев, "особенно трамповской закваски". С другой стороны, Украина представляет собой зону повышенной уязвимости для администрации Байдена.
"Поражение в том или ином виде на Украине перед президентскими выборами серьезно уменьшит и без того невысокие шансы Байдена победить", — объяснил сенатор.
В связи с этим у республиканцев есть возможность давить на демократов и добиваться своего, подчеркнул Пушков.
"В такой внутриамериканский переплет попал Киев перед решающим, по всеобщему мнению и во многих отношениях, 2024 годом. И это не сулит Украине ничего хорошего", — заключил он.