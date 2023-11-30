Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231130/842411833.html
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231130/842411833.html
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