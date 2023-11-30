МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Запад, исходя из соотношения сил в СВО, удовлетворит вариант, при котором Украина окажется расколотой и станет буферным государством — такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Medya Gunlugu Алпер Эличин. "Это фатально". Бербок выразила недовольство падением интереса к Украине

По его словам, для западных стран гораздо важнее максимально затянуть боевые действия, в результате чего Россия, как они рассчитывают, теряла бы технику, боеприпасы, солдат, а ее экономика ослабла бы под давлением санкций.

При этом очевидно, что гражданские и военные потери Украины и страдания ее народа особо не волнуют США и ЕС, отметил автор.

"Именно поэтому поставки ракет класса "земля-земля" большой дальности, танков и боевых самолетов западного производства, которые при своевременной поставке ускорили бы ход боевых действий в пользу Украины, постоянно задерживались", — указывает он.

По словам журналиста, военный конфликт на Украине зашел в тупик. "Население России составляет 146 миллионов человек. А население Украины после оттока за границу сократилось до 29 миллионов. В этой связи Москва выиграет благодаря перевесу по численности населения и производственным мощностям ВПК", — прогнозирует Эличин.

Кроме того, санкции, введенные против России, не дают никаких результатов — следовательно, Россия может вести боевые действия еще много лет, делает вывод автор.

При этом на Западе стремление финансировать конфликт на Украине ослабевает. В США некоторые республиканцы выступают за прекращение помощи Киеву. В Европе поддержка военного конфликта также уменьшается по экономическим причинам, подчеркивается в материале.

"Речь идет о беспощадном расчете на то, что в случае предоставления большей помощи предельная отдача от нее будет меньше. Достаточно того, чтобы Украина была расколота и существовала как буферное государство", — заключил автор.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>