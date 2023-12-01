МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 31 декабря составит 5,5%, свидетельствуют данные на сайте министерства экономического развития. Понижена ставка пошлины на экспорт нефти из России

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело на ряд товаров гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Минэкономразвития осуществляет мониторинг курса доллара к рублю и исходя из средних значений определяет размер пошлины. Мониторинг проводится с 26-го числа каждого месяца по 25-е число следующего. Например, для определения ставок вывозных таможенных пошлин на декабрь период мониторинга курса доллара к рублю начинался с 26 октября.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ, средний официальный курс доллара в период с 26 октября по 25 ноября составил 91,17 рубля.

Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня; всех руд и концентратов, а также недрагоценных металлов за рядом исключений для изделий из чугуна, меди и алюминия. Кроме того, в список попали сахар и кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы, алкоголь и табак.