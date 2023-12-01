2023-12-01T06:16:20+03:00
2023-12-01T06:16:20+03:00
2023-12-01T06:16:20+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231201/842428084.html
СМИ рассказало о законе, который боится подписывать Зеленский
Макроэкономика
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Владимир Зеленский опасается гнева украинцев из-за закона о призыве, который должен изменить порядок призыва граждан на военную службу, в частности понизить с 27 до 25 лет нижний... ПРАЙМ, 01.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, владимир зеленский, сво, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский опасается гнева украинцев из-за закона о призыве, который должен изменить порядок призыва граждан на военную службу, в частности понизить с 27 до 25 лет нижний предел возраста мобилизации для мужчин без опыта службы. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается, в украинском обществе уже наблюдаются настроения "мир любой ценой" — хотя они еще не очень популярны, но тенденция распространяется.
План по армейскому призыву новых категорий украинских мужчин лежит на столе президента Зеленского еще с июня, и военным пока не удается добиться его подписания. По их оценкам, пока не вступивший в силу закон предоставит в распоряжение военкомов еще 140 тысяч потенциальных призывников.
Эта задержка обнажает растущую проблему с пополнением рядов ВСУ, отмечается в публикации: тяжелая ситуация Украины ставит ее в потенциально невыгодное положение по отношению к России.
Тем временем Зеленский ожидает более тщательного анализа каждого из этих вопросов как со стороны правительства, так и со стороны военных, а также выработки конкретных предложений.