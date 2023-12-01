МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский опасается гнева украинцев из-за закона о призыве, который должен изменить порядок призыва граждан на военную службу, в частности понизить с 27 до 25 лет нижний предел возраста мобилизации для мужчин без опыта службы. Об этом пишет Bloomberg. Бывший советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини

Как отмечается, в украинском обществе уже наблюдаются настроения "мир любой ценой" — хотя они еще не очень популярны, но тенденция распространяется.

План по армейскому призыву новых категорий украинских мужчин лежит на столе президента Зеленского еще с июня, и военным пока не удается добиться его подписания. По их оценкам, пока не вступивший в силу закон предоставит в распоряжение военкомов еще 140 тысяч потенциальных призывников.

Эта задержка обнажает растущую проблему с пополнением рядов ВСУ, отмечается в публикации: тяжелая ситуация Украины ставит ее в потенциально невыгодное положение по отношению к России.

Тем временем Зеленский ожидает более тщательного анализа каждого из этих вопросов как со стороны правительства, так и со стороны военных, а также выработки конкретных предложений.