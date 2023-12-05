МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в ноябре снизился до 52,2 пункта с 53,6 пункта в октябре, говорится в сообщении S&P Global. Москва получила статус наивысшей кредитоспособности

"Индекс деловой активности в ноябре составил 52,2 пункта снизившись с 53,6 пункта в октябре", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.