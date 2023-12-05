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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231205/842457263.html
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в ноябре
Макроэкономика
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в ноябре снизился до 52,2 пункта с 53,6 пункта в октябре, говорится в сообщении S&P Global. "Индекс деловой активности в... ПРАЙМ, 05.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, индекс деловой активности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в ноябре снизился до 52,2 пункта с 53,6 пункта в октябре, говорится в сообщении S&P Global.
"Индекс деловой активности в ноябре составил 52,2 пункта снизившись с 53,6 пункта в октябре", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.