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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231205/842468442.html
Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве
Макроэкономика
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Мэр Москвы Сергей Собянин установил размер минимальной зарплаты с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и... ПРАЙМ, 05.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, сергей собянин, россия, минимальная зарплата
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин установил размер минимальной зарплаты с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей", — указано в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента – до 19 242 рублей.