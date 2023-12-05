МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин установил размер минимальной зарплаты с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы. В России проиндексируют зарплаты в 2024 году

"Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей", — указано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента – до 19 242 рублей.