2023-12-06T03:57:47+03:00
2023-12-06T03:57:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231206/842469289.html
Посол Антонов заявил о вреде санкций США для американского бизнеса
Макроэкономика
Новости
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Тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Тысячи... ПРАЙМ, 06.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Тысячи антироссийских ограничений создают серьезные проблемы для американского бизнеса. Фирмы и корпорации теряют огромные доходы от ухода с российского рынка и отказа от наших энергоресурсов, а также других товаров", — говорится в заявлении Антонова.
Он подчеркнул, что "санкции против России не действуют". "Экономика России твердо стоит на ногах и развивается. Любые попытки заставить нас изменить свою политику обречены на провал. Это очевидные факты, с которыми согласны все настоящие профессионалы", — заявил высокопоставленный дипломат.
"Ради реализации своих внешнеполитических задач Вашингтон, размахивая санкционной дубинкой, в действительности приносит в жертву интересы союзников — на этот раз Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ. Неужели здесь не понимают, что таким образом сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки?" — заявил посол.