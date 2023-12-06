ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Раскрыто, сколько ЕС переплатил за газ из-за антироссийских санкций

"Тысячи антироссийских ограничений создают серьезные проблемы для американского бизнеса. Фирмы и корпорации теряют огромные доходы от ухода с российского рынка и отказа от наших энергоресурсов, а также других товаров", — говорится в заявлении Антонова.

Он подчеркнул, что "санкции против России не действуют". "Экономика России твердо стоит на ногах и развивается. Любые попытки заставить нас изменить свою политику обречены на провал. Это очевидные факты, с которыми согласны все настоящие профессионалы", — заявил высокопоставленный дипломат.

"Ради реализации своих внешнеполитических задач Вашингтон, размахивая санкционной дубинкой, в действительности приносит в жертву интересы союзников — на этот раз Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ. Неужели здесь не понимают, что таким образом сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки?" — заявил посол.