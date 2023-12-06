МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Украинское командование, начав контрнаступление, начал отправлять солдат ВСУ на верную смерть, а это военное преступление, заявил бывший заместитель начальника генштаба Войска Польского Леон Коморницкий в интервью Do Rzeczy. На Украине рассказали о серьезном кадровом дефиците в рядах ВСУ

"Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление", — подчеркнул генерал.

Коморницкий отметил, что в военной традиции Польши солдат является самой ценной частью армии.

Российские вооруженные силы генерал назвал "самыми опасными". По его словам, из-за этого Польше необходимо "мобилизовываться" и наращивать свой военный потенциал. "Мы должны быть лучше их", — подчеркнул Коморницкий.