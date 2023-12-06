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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231206/842469331.html
Польский генерал обвинил власти Украины в военном преступлении
Макроэкономика
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Украинское командование, начав контрнаступление, начал отправлять солдат ВСУ на верную смерть, а это военное преступление, заявил бывший заместитель начальника генштаба Войска... ПРАЙМ, 06.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, польша, всу, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Украинское командование, начав контрнаступление, начал отправлять солдат ВСУ на верную смерть, а это военное преступление, заявил бывший заместитель начальника генштаба Войска Польского Леон Коморницкий в интервью Do Rzeczy.
"Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление", — подчеркнул генерал.
Коморницкий отметил, что в военной традиции Польши солдат является самой ценной частью армии.
Российские вооруженные силы генерал назвал "самыми опасными". По его словам, из-за этого Польше необходимо "мобилизовываться" и наращивать свой военный потенциал. "Мы должны быть лучше их", — подчеркнул Коморницкий.