МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Германия страдает от финансового кризиса и роста стоимости жизни, пишет британское издание The Telegraph. "Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик

Вооруженный конфликт на Украине породил болезненный энергетический кризис и вызвал разворот в оборонной политике на 180 градусов. Федеральное правительство, ссылаясь на то, что так называемый долговой тормоз мешает выделению жизненно важных инвестиций, перераспределило средства, выделенные во время пандемии, на зеленые проекты и субсидии для промышленности. Однако конституционный суд признал перераспределение незаконным, создав дыру в государственных финансах на 60 миллиардов евро.

В этих условиях немецкая промышленность обеспокоена своим будущим из-за отсутствия ясности по поводу оставшихся средств.

Как отмечает издание, необходимые бюджетные сокращения ударят по немцам, вызывая недовольство и политический раскол.

Возникшей ситуацией стремится воспользоваться правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), сейчас ее популярность растет.

По словам автора, вера ФРГ в способность оправиться от поражения целиком и полностью подорвана.

"Берлин больше не в состоянии читать нотации или даже оказывать помощь другим европейским государствам. По мере того, как туман немецкого самообольщения рассеивается, глубокие трещины под ногами становятся видны всем", — подчеркивается в статье.