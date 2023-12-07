ЭР-РИЯД, 7 дек — ПРАЙМ. Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин оценил развитие двусторонних отношений с Саудовской Аравией

Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

"Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.