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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231207/842484450.html
Песков рассказал о перспективах инвестпроектов со странами Ближнего Востока
Макроэкономика
Новости
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Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент... ПРАЙМ, 07.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, ближний восток, саудовская аравия, россия, инвестиции, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЭР-РИЯД, 7 дек — ПРАЙМ. Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
"Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.