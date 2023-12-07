МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Ситуация в США с разногласиями по вопросу предоставления помощи Украине говорит о глубоком расколе в американском правящем классе, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Проект закона о помощи Киеву не вынесли на голосование в сенате США

По его мнению, президенту Джо Байдену и его администрации, вероятно, не удастся продавить финансовую поддержку Киеву без решения вопроса об укреплении южной границы США.

"Такова единая, консолидированная позиция республиканцев, и ее не решается ставить под сомнение даже такой соглашатель, как Митч Макконнелл", — отметил Пушков.

Он пояснил, что это возможность для них показать свою силу и влияние перед выборами, а также повод шантажировать администрацию Байдена и заставить ее пойти на серьезные уступки. Для правых республиканцев, идущих за экс-президентом Дональдом Трампом, это еще и способ как можно дольше держать финансирование Киева в подвешенном состоянии, чтобы затем заняться сокращением этой помощи или вообще поставить ее под вопрос, добавил сенатор.

Тот факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США, подчеркнул Пушков.

Он напомнил, что в последнем интервью ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер отметил, что при всей остроте политической борьбы во времена Ричарда Никсона в США было все же какое-то единство. "Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе", — заключил Пушков.