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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231207/842484863.html
Япония анонсировала новые санкции против России
Макроэкономика
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Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по итогам онлайн-саммита... ПРАЙМ, 07.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, россия, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 7 дек — ПРАЙМ. Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.
"Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно – ограничения на косвенный импорт", — сообщил МИД.
Саммит состоялся в среду, он подвел итоги председательства Японии в группе.