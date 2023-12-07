ТОКИО, 7 дек — ПРАЙМ. Япония до конца года введет санкции против организаций третьих стран, которые, по мнению Токио, помогают России обходить рестрикции, заявил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. Япония выделит дополнительную помощь Украине на миллиард долларов

"Премьер-министр Фумио Кисида относительно санкций против России сообщил, что в добавление к введению дополнительных санкций против российских физлиц и организаций есть планы введения санкций до конца года в отношении организаций третьих стран, которые подозреваются в причастности к уклонению от санкций. Кроме того, премьер Кисида заявил, что с января будущего года будут введены ограничения на прямой импорт российских алмазов, а затем поэтапно – ограничения на косвенный импорт", — сообщил МИД.

Саммит состоялся в среду, он подвел итоги председательства Японии в группе.