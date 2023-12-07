ТОКИО, 7 дек — ПРАЙМ. Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. Япония анонсировала новые санкции против России

"(Премьер Фумио Кисида) заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", — сообщил МИД.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит заем Украине под гарантии правительства Японии.

Саммит стран G7 состоялся в среду в режиме онлайн, он подвел итоги председательства Японии в группе.