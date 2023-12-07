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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231207/842484917.html
Япония выделит дополнительную помощь Украине на миллиард долларов
Макроэкономика
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Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. "(Премьер Фумио Кисида) заявил, что Япония в этот... ПРАЙМ, 07.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 7 дек — ПРАЙМ. Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов, сообщил японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.
"(Премьер Фумио Кисида) заявил, что Япония в этот раз приняла решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 1 миллиарда долларов, включая гуманитарную помощь и помощь на восстановление. Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов", — сообщил МИД.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит заем Украине под гарантии правительства Японии.
Саммит стран G7 состоялся в среду в режиме онлайн, он подвел итоги председательства Японии в группе.