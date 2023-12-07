ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.

Отдельно в ноябре товарооборот двух стран достиг почти 21,5 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 10,3 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.