ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2% в годовом выражении, составив 607,01 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.

Соединенные Штаты при этом остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за 11 месяцев 2023 года сократился в годовом выражении на 13,8% и составил 457,756 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 149,258 миллиарда долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в ноябре уровень товарооборота двух стран составил 57,798 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,99 миллиарда долларов, Китай в США — на 43,8 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.