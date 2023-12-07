ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе–ноябре 2023 года снизился на 5,2%, импорт сократился на 6%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай опубликовал статистику импорта нефти и газа

Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении снизился на 5,2% и составил 3,07 триллиона долларов, импорт упал на 6%, достигнув отметки в 2,32 триллиона.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-ноябрь 2023 года достиг 5,4 триллиона долларов, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в ноябре объем внешней торговли КНР достиг 515,4 миллиарда долларов, показатель совпал с уровнем ноября 2022 года.

Экспорт в ноябре достиг отметки в 291,9 миллиарда долларов, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 223,5 миллиарда, что на 0,6% меньше, чем в ноябре 2022 года.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь–ноябрь остались АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с АСЕАН составил 825,55 миллиарда долларов, с ЕС — 716,34 миллиарда, с США — 607,01 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 446,44 миллиарда долларов, со странами Африки — 258,13 миллиарда.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 7% и составил 3,59 триллиона долларов, а импорт — на 1,1%, до 2,71 триллиона.