ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. ЕС пригрозят Китаю санкциями за помощь России, пишет СМИ

"Китай и ЕС должны быть партнерами по взаимовыгодному сотрудничеству, постоянно укреплять политическое взаимное доверие, выстраивать стратегический консенсус, устранять различные препятствия, укреплять диалог и сотрудничество, а также приносить пользу народам обеих сторон", — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что диалог на высоком уровне между Китаем и Евросоюзом в стратегической, торгово-экономической, цифровой областях, а также в сфере экологи достиг плодотворных результатов.

"Отношения Китая и Евросоюза продемонстрировали хорошую динамику укрепления и развития, что соответствует интересам обеих сторон", — добавил он.

По его словам, стороны должны прикладывать совместные усилия, чтобы сохранить динамику развития отношений Китая и ЕС.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай и Евросоюз несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире.

"Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире и придание большего импульса развитию", — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай и ЕС должны совместно реагировать на глобальные вызовы, способствовать стабильности и процветанию в мире.

"В этом году исполняется 20 лет с момента установления Всестороннего стратегического партнерства между Китаем и ЕС. Находясь в новой отправной точке отношений Китая и ЕС, мы должны обобщить исторический опыт, придерживаться общих тенденций мирового развития, продемонстрировать мудрость и ответственность, придерживаться правильной позиции Всестороннего стратегического партнерства", — добавил китайский лидер.

В четверг в Пекине состоится 24-й саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС — глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.