2023-12-07T12:56:44+03:00
2023-12-07T12:56:44+03:00
2023-12-07T12:56:44+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231207/842490522.html
Совет Федерации одобрил новую редакцию закона о занятости
Макроэкономика
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Совет Федерации принял новую редакцию закона "О занятости населения в Российской Федерации", который предполагает право участников СВО и членов их семей на приоритетное... ПРАЙМ, 07.12.2023
макроэкономика, общество , экономика, новости, россия, совет федерации, занятость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации принял новую редакцию закона "О занятости населения в Российской Федерации", который предполагает право участников СВО и членов их семей на приоритетное трудоустройство, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что закон определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости, госконтроля за соблюдением законов, связанных с занятостью населения.
В материале также определена категория граждан, которые сталкиваются с трудностями в поиске работы. Также отдельно выделена категория "занятых граждан".
Кроме того, в документе объясняются условия получения статуса безработного. Для этого необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". Также материал будет содержать информацию о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана позже сформирует Минтруд.