МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации принял новую редакцию закона "О занятости населения в Российской Федерации", который предполагает право участников СВО и членов их семей на приоритетное трудоустройство, сообщил корреспондент РИА Новости. Совфед рассмотрит постановление о выборах президента 7 декабря

Сообщается, что закон определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости, госконтроля за соблюдением законов, связанных с занятостью населения.

В материале также определена категория граждан, которые сталкиваются с трудностями в поиске работы. Также отдельно выделена категория "занятых граждан".

Кроме того, в документе объясняются условия получения статуса безработного. Для этого необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". Также материал будет содержать информацию о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана позже сформирует Минтруд.