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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231208/842501708.html
Такер Карлсон рассказал, как шеф Пентагона угрожал конгрессменам
Макроэкономика
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На прошедшем накануне закрытом брифинге в палате представителей США министр обороны Ллойд Остин допустил угрожающие высказывания в адрес конгрессменов за их несговорчивость в... ПРАЙМ, 08.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, конгресс сша, сша, украина, сво, пентагон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. На прошедшем накануне закрытом брифинге в палате представителей США министр обороны Ллойд Остин допустил угрожающие высказывания в адрес конгрессменов за их несговорчивость в вопросе поддержки Украины. Об этом в соцсети X рассказал журналист Такер Карлсон.
"Администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины", — отметил он, рассказав подробности. В ходе брифинга Остин заявил конгрессменам, что, если они не выделят больше денег для Владимира Зеленского, то их родственникам придется участвовать в военном конфликте с Россией.
"Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", — привел журналист слова шефа Пентагона.
"Платите олигархам, или мы убьем ваших детей", — охарактеризовал Карлсон произошедшее.