МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. На прошедшем накануне закрытом брифинге в палате представителей США министр обороны Ллойд Остин допустил угрожающие высказывания в адрес конгрессменов за их несговорчивость в вопросе поддержки Украины. Об этом в соцсети X рассказал журналист Такер Карлсон. В США не могут пообещать и дальше помогать Украине

"Администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины", — отметил он, рассказав подробности. В ходе брифинга Остин заявил конгрессменам, что, если они не выделят больше денег для Владимира Зеленского, то их родственникам придется участвовать в военном конфликте с Россией.

"Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", — привел журналист слова шефа Пентагона.

"Платите олигархам, или мы убьем ваших детей", — охарактеризовал Карлсон произошедшее.