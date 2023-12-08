МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят в конце 2024 года вывести Москву на переговоры, причем на выгодных для Киева условиях, заявил на конференции Аспенского университета первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. В Норвегии высказались за мирные переговоры по Украине

"Нам бы хотелось, чтобы украинцы в конце следующего года оказались в таком положении, когда России пришлось бы принимать решение: либо сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, подкрепляющий суверенитет и территориальную целостность всей Украины, либо они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе", — отметил Файнер.

По его словам, такую "дилемму" Вашингтон планирует создать для России.

При этом Файнер осудил удары ВСУ по российским территориям. Он заверил, что США не занимаются координацией деятельности по атакам на цели в России.

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а завершить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки оружия и готовят на своих территориях бойцов ВСУ. По словам российского президента, если Киев желает начать диалог, ему необходимо отменить свой указ о запрете переговоров.