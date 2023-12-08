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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231208/842502332.html
ВВП Японии в третьем квартале упал на 2,9% в пересчете на год
Макроэкономика
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ВВП Японии в третьем квартале, по окончательной оценке, сократился на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд менялся такими же темпами), свидетельствуют... ПРАЙМ, 08.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, ввп японии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале, по окончательной оценке, сократился на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд менялся такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Первая оценка демонстрировала снижение только на 2,1%.
В квартальном выражении ВВП страны в третьем квартале снизился на 0,7% после увеличения на 0,9% кварталом ранее. Первая оценка показывала уменьшение на 0,5%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале в квартальном выражении снизился на 0,2%, предварительная оценка показывала нулевую динамику.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,8% в квартальном выражении, частных — на 0,4%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,4%, а импорт — на 0,8%.