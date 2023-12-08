МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале, по окончательной оценке, сократился на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд менялся такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Японский Nikkei понес сильнейшие потери почти за шесть недель

Первая оценка демонстрировала снижение только на 2,1%.

В квартальном выражении ВВП страны в третьем квартале снизился на 0,7% после увеличения на 0,9% кварталом ранее. Первая оценка показывала уменьшение на 0,5%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в третьем квартале в квартальном выражении снизился на 0,2%, предварительная оценка показывала нулевую динамику.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,8% в квартальном выражении, частных — на 0,4%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,4%, а импорт — на 0,8%.