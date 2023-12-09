МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Объемы международной торговли России с недружественными странами к 2030 году снизятся в пять раз, говорится в прогнозе Центра стратегических разработок, который есть в распоряжении РИА Новости. Путин прокомментировал нехватку инвестинструментов в России

ЦСР провел анализ динамики международной торговли за несколько лет и спрогнозировал международные грузопотоки до 2030 года по направлениям, странам и номенклатурам грузов.

Отмечается, что период 2021-2023 годов, в течение которого российская экономика пребывает под санкционным давлением, можно охарактеризовать как турбулентный. Произошли значительные изменения в направлениях международной торговли, что обусловлено резким снижением доли грузопотоков, приходящихся на "санкционные страны". Однако несмотря на это, по мнению первого заместителя генерального директора ЦСР Татьяны Горовой, "санкционное давление привело к качественной и комплексной переоценке внешнеэкономических приоритетов страны".

"Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объема, а импорт – 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно. Ожидается, что в перспективе до 2030 года объемы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно", – говорится в прогнозе.

ВОСТОЧНЫЙ ПОВОРОТ

При этом наблюдается рост экспорта на восточном направлении с Китаем и в другие страны Азии, а также по маршрутам международного транспортного коридора "Север – Юг" и Азово-Черноморского бассейна за счет более интенсивной торговли с Турцией и государствами Ближнего Востока, отмечают в ЦСР. Так, по оценкам экспертов, с 2022 года объем экспорта в Индию вырос почти в 3,5 раза, в Азербайджан – на 27%, в Китай – на 15% и настолько же в Турцию, а также в Иран – на 7%. Аналогичная ситуация в импорте: из Китая он увеличился на 35%, из Юго-Восточной Азии – на 26%, из Турции – на 17%.

Отмечается, что активное использование маршрутов международного транспортного коридора "Север — Юг" будет обусловлено инфраструктурными ограничениями Восточного полигона железных дорог и морских портов Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов.

СЫРЬЕВАЯ СТРУКТУРА

Структура же экспортной торговли в 2021-2030 годах не претерпевает существенных изменений, наибольшую долю по-прежнему составляют нефть (около 21%), уголь (21%), газ (19%) и нефтепродукты (около 13%), говорится в прогнозе.

В структуре импорта в указанный период наибольшая доля будет приходиться на минеральные продукты и уголь (21%), при этом будет наблюдаться рост импорта угля и увеличение его доли в общем объеме перевозок на 4% к уровню 2021 года. В то же время снизится импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 3% в сравнении с 2021 годом), что можно охарактеризовать как повышение продовольственной безопасности России, также отмечается в прогнозе.

Переориентация на восток будет стимулировать увеличение средней дальности перевозок и грузооборота на железной дороге, прогнозируют в ЦСР.

В части морского транспорта до 2030 года ожидается снижение общего и контейнерного грузопотока с постепенным восстановлением к 2035 году в Северо-Западном направлении, рост экспортно-импортных перевозок, включая мультимодальные контейнерные перевозки, в Дальневосточном бассейне. Также эксперты ожидают увеличение экспортных перевозок в Азово-Черноморском бассейне.