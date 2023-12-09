МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Новые и новые санкции против России Западу важны уже не с точки зрения результата, а как информационный повод, показать таким образом, что он продолжает поддерживать Украину, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперты рассказали, будут ли последствия из-за санкций на алмазы

"Вашингтон и Брюссель не остановятся. Каждый новый раунд санкций важен для них не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что ЕС продолжает поддерживать Украину", — сказал он.

При этом эксперт добавил, что "ни в коем случае не умаляя влияния санкций на экономику России, которые каждый раз становятся все жестче, главного они не достигли".

Ведь начиная вводить санкции, заметил Широв, Запад рассчитывал на краткосрочный эффект. "На это была сделана его ставка. Запад хотел быстро нанести Москве, как говорят военные, неприемлемый ущерб, вызвав недовольство всех — и бизнеса, и населения. Ничего подобно, однако, не произошло", — подчеркнул собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 декабря в 10.00 мск.