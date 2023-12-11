МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Власти РФ решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году, высвобожденные средства направят на развитие связи, в том числе на Чукотке и в Якутии, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Россия запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

В начале ноября Минцифры РФ опубликовало законопроект, согласно которому предлагалось убрать для операторов скидку на оплату выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE в 2024 году.

"На что еще хотел бы обратить внимание? Говорили о необходимости дополнительных объемов денег на интернет… На следующий год мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В этой связи выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить как раз на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия", — сказал министр в ходе совещания президента Владимира Путина по развитию опорных населенных пунктов арктической зоны РФ.

"Поэтому в следующем году вопрос по доступности интернета будет решен. В это части ресурс найдем", — добавил он.

Силуанов также напомнил, что на программу социально-экономического развития арктической зоны РФ в бюджете предусмотрено порядка 15 миллиардов рублей в год, в том числе на финансирование закрытых административно-территориальных образований. Министр также обратил внимание на наличие большого числа территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока и Арктики.

"Позиция Минфина всегда заключалась в следующем: если мы предоставляем льготы, то в объеме не меньше этих льгот предприятия должны вкладываться в развитие инфраструктуры. Да, этот вопрос у нас пока обсуждается еще с нашими коллегами по министерствам и ведомствам, но мне кажется, что он абсолютно правильный — если мы предоставляем преференции, то в объеме этих преференций должны вкладываться и предприятия в инвестиции, и в новые рабочие места, и, конечно, инфраструктуру. Здесь есть возможность для развития инфраструктуры в рамках этих ресурсов", — сказал он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян. Он напомнил, что с 2011 года в России действует льготная ставка на оплату использования LTE. По словам министра, ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE — уже не новая технология, поэтому рассматривается вопрос о повышении платы.