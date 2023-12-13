МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% с 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,93%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в США замедлилась до 3,1 процента

"За период с 5 по 11 декабря 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала декабря – 100,27%, с начала года – 106,93%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,8%. В том числе огурцы подорожали на 9,6%, морковь – на 1,2%, лук – на 1%, свекла – на 0,9%, яблоки – на 0,8%, капуста – на 0,7%, помидоры и картофель – на 0,3%. Цены на бананы снизились на 0,2%.

Сильнее всего с 5 по 11 декабря вновь подорожали яйца, причем рост цен даже несколько ускорился – до 4,6% с 4,2% на прошлой отчетной неделе. Выросли цены и на другие продукты, но существенно меньше. В частности, вермишель подорожала на 0,8%; сосиски и сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 0,7%; рыба – на 0,6%; соль – на 0,5%; сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания – на 0,4%; молоко, сметана, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,3%; говядина, баранина, макаронные изделия и рис – на 0,2%; вареные колбасы, сыры, ржаной хлеб и мука – на 0,1%.

Снизились цены на сахар – на 0,8%, курятину, пшено и чай – на 0,4%, свинину и гречку – на 0,3%, подсолнечное масло – на 0,2%, творог – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали пеленки для новорожденных – на 0,7%, а также спички — на 0,6%, и туалетное мыло — на 0,4%. Кроме того, выросла цена на туалетную бумагу, детские подгузники и сухие корма для домашних животных — на 0,2%; стиральный порошок, зубные пасты и щетки — на 0,1%. Цены на женские прокладки снизились на 0,1%.

Телевизоры в отчетный период подорожали на 0,8%, электропылесосы – на 0,1%, при этом цены на смартфоны снизились на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 5 по 11 декабря выросла на 0,03%, иностранные — подешевели на 0,03%. Автомобильный бензин снизился в цене на 0,1%, а дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: анальгин – на 0,7%, аллохол – на 0,6%, корвалол – на 0,5%, поливитамины – на 0,4%, валидол и противовоспалительное средство "Нимесулид" – на 0,3%, мазь "Левомеколь" и противовирусный препарат "Эргоферон" – на 0,2%, комбинированные анальгетики – на 0,1%. Цены на препарат от кашля "Ренгалин" снизились на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 6%.