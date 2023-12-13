МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Мясо кур в РФ за неделю с 5 по 11 декабря подешевело сильнее, чем неделю назад, цена на свинину снизилась впервые с конца сентября, а на яйца и огурцы продолжает ощутимо расти, следует из данных Росстата. Стоимость дизтоплива на АЗС ускорила темпы роста

Мясо кур в РФ за отчетный период подешевело на 0,45%. Между тем с начала года по 4 декабря средняя цена курятины выросла на 29,59%, а начала снижаться лишь на прошлой неделе, впервые с середины апреля (с 28 ноября по 4 декабря — на 0,09%). Цены на свинину в среднем снизились на 0,3%; последний раз до этого свинина дешевела на 0,02% на неделе с 26 сентября по 2 октября. С начала года по 11 декабря свинина подорожала на 12,71%.

В свою очередь, куриные яйца прибавили в цене 4,55% против 4,23% неделей ранее, а с начала года подорожали на 46,18%. Шестую неделю заметно прибавляют в цене огурцы — 9,59% на отчетной неделе и 10,38% — неделей ранее; между тем с начала года они подешевели на 2,34%. Цена на сахар снизилась за отчетный период на 0,77%, неделей ранее — на 1,57%, а с начала года — выросла на 12,25%.

По данным статведомства, увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,8%, за неделю до этого — 1,9%. В том числе морковь и лук прибавили в цене 1,2% и 1%, свекла и яблоки – 0,9% и 0,8%, капуста — 0,7%, а помидоры и картофель — 0,3%. Цены на бананы снизились на 0,2%.

Подсолнечное масло за отчетный период подешевело на 0,17%, до этого — подорожало на 0,14%, а с начала года — подешевело на 1,4%, сливочное масло — прибавило 0,38% (0,41% неделей ранее и 2,55% — с начала года). Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,57% (на 0,18% и на 8,54% соответственно). Рис прибавил в цене 0,23%, неделей ранее — 0,3%, с начала года — 10,08%; гречневая крупа за эти недели стала дешевле на 0,34% и на 0,5%, а с начала года по 11 декабря — на 18,41%.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали дороже на 0,22% (неделей ранее — на 0,27%, а с начала года — подешевели на 3,81%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с 5 по 11 декабря подорожал на 0,14%, неделей ранее — на 0,28%, с начала года — на 4,93%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,02%, 0,39% и на 5,58% соответственно.