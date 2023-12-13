МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47% на 11 декабря с 7,52% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации". Российская экономика в третьем квартале увеличилась

"За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году – 7,47%", — говорится в документе.

Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,35% с 0,32% на прошлой отчетной неделе. "На плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 1,84%. На остальные продукты питания цены выросли на 0,21%. Подешевели мясо кур, свинина, сахар и гречневая крупа, замедлилось удорожание риса и хлебобулочных изделий. На яйца рост цен продолжился", — сообщает министерство.

По его данным, в сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе зафиксирован околонулевой рост цен, а в отрасли регулируемых, туристических и бытовых услуг цены выросли на 0,36%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%. Министр экономического развития Максим Решетников 7 декабря заявил, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам года.