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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231214/842557070.html
Комитет палаты представителей США поддержал налог на российские активы
Макроэкономика
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Комитет по международным делам палаты представителей США поддержал законопроект о 100-процентном налоге на некоторые российские и белорусские активы, замороженные из-за конфликта... ПРАЙМ, 14.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, конгресс сша, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Комитет по международным делам палаты представителей США поддержал законопроект о 100-процентном налоге на некоторые российские и белорусские активы, замороженные из-за конфликта вокруг Украины.
Комитет поддержал законопроект 41 голосом, пять законодателей высказались против. Нормой предлагается создать фонд реконструкции Украины, в котором будут храниться облагаемые налогом активы. Законопроект призывает госсекретаря дать указание постпреду США при ООН поощрять другие страны к разработке механизмов по переводу доходов от прироста капитала от российских активов Украине.
Для вступления в силу проект должен поддержать полный состав палаты, сенат и подписать президент США.