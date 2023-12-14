ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Комитет по международным делам палаты представителей США поддержал законопроект о 100-процентном налоге на некоторые российские и белорусские активы, замороженные из-за конфликта вокруг Украины. Источник: в ЕС не считают доходы от замороженных активов принадлежащими ЦБ

Комитет поддержал законопроект 41 голосом, пять законодателей высказались против. Нормой предлагается создать фонд реконструкции Украины, в котором будут храниться облагаемые налогом активы. Законопроект призывает госсекретаря дать указание постпреду США при ООН поощрять другие страны к разработке механизмов по переводу доходов от прироста капитала от российских активов Украине.

Для вступления в силу проект должен поддержать полный состав палаты, сенат и подписать президент США.