ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США большинством голосов высказалась за принятие резолюции, которая санкционирует дальнейшее проведение расследования с целью вынесения импичмента президенту Джо Байдену. Сын Байдена опроверг причастность отца к своим деловым операциям

Расследования, которые ранее начали республиканцы в палате, касаются обвинений Джо Байдена в причастности к иностранным бизнес-инициативам его сына Хантера. Подозрения относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом США в администрации Барака Обамы. Администрация США подобные обвинения решительно отвергает.

Документ набрал 221 голос за, при этом 212 высказались против.

Профильный комитет нижней палаты ранее поддержал эту инициативу. Резолюция обязывает профильные комитеты продолжить расследование в отношении главы Белого дома и членов его семьи, чтобы установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента.

Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам Джо Байдена, от иностранцев.

"Мы видели показания свидетелей, выписки из банков, показывающие миллионы долларов, поступающие семье Байденов от иностранных противников. Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование", — отметил председатель палаты.

По его словам, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование. "Пока Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что в рядах конгресса нет предубеждения против Байдена, "но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать".

"Американцы заслуживают ответов", — заключил Джонсон.

В свою очередь, президент заявил, что республиканцы атакуют с помощью лжи.

"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", — говорится в заявлении президента.

По его словам, оппоненты не работают на благо США. "Вместо того, чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи", — подчеркнул Байден.

Расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.

Президент заявил, что республиканцы в конгрессе предпочитают выступать против действующего президента, а не принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.