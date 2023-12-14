2023-12-14T04:15:51+03:00
2023-12-14T04:15:51+03:00
2023-12-14T04:15:51+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231214/842557437.html
Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Золотые резервы России благодаря росту мировых цен на этот металл достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов, при этом в физическом выражении запас сократился примерно на 16... ПРАЙМ, 14.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, золотовалютные резервы
https://cdnn.1prime.ru/images/84141/47/841414737.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84141/47/841414737.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84141/47/841414736.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84141/47/841414736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84141/47/841414724.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84141/47/841414724.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Золотые резервы России благодаря росту мировых цен на этот металл достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов, при этом в физическом выражении запас сократился примерно на 16 тонн, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум был в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.
В то же время в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.
Ранее ЦБ сообщал, что международные резервы страны выросли в ноябре почти на 3% — до максимальных с апреля этого года 592,4 миллиарда долларов.