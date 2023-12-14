МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Золотые резервы России благодаря росту мировых цен на этот металл достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов, при этом в физическом выражении запас сократился примерно на 16 тонн, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Так, вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум был в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.

В то же время в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.

Ранее ЦБ сообщал, что международные резервы страны выросли в ноябре почти на 3% — до максимальных с апреля этого года 592,4 миллиарда долларов.